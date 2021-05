Trail Run “Aqui-Há-Os” contou com 300 atletas na Figueira da Foz

O Talentos Objectivos – Clube de Enduro e Recreio realizou, no passado fim-de-semana, o primeiro Trail Run “Aqui-Há-Os”, na localidade da Praia de Quiaios, em que participaram 300 entusiastas desta modalidade.

Apesar das condições atmosféricas adversas, a competição foi assinalada com sucesso. A prova foi separada em duas categorias: Trail Curto (19 km) e Trail Longo (30 km). O circuito estava desenhado na encosta norte da serra da Boa Viagem e Praia de Quiaios, com trilhos de areia, pedra e barro, finalizando com a passagem pela praia de Quiaios.

A organização fez questão de cumprir apertadas regras sanitárias, com a leitura de temperatura dos atletas antes da entrada na zona de partida, com as “boxes-atleta” a estarem distanciadas por 2 metros e as partidas a serem dadas por escalões.

Jorge Simões, presidente do Talentos Objectivos-Clube de Enduro e Recreio, mostrou a sua satisfação pela forma com o evento dinamizou o fim-de-semana naquela zona emblemática da Figueira da Foz, expressando a vontade de “repetir a iniciativa no futuro”.