Trabalhos de poda de árvores vão condicionar trânsito durante o próximo mês e meio

O Município da Figueira da Foz informou a população de que haverão várias vias com trânsito interrompido/condicionado, a partir de hoje até ao dia 29 de Fevereiro, devido ao trabalho de poda de árvores na cidade, a ser realizado pela empresa Biostasia, Lda., segundo apurado pelo jornal O Figueirense junto rede social da autarquia.

A empresa será também responsável pela colocação de sinalização relativa às interrupções/condicionamentos de trânsito no arruamento e correspondente desvio da circulação rodoviária.

Segundo o aviso à população feito pela autarquia, as ruas em que é previsto ser feito o trabalho de poda são:

Rua da Liberdade

Rua Joaquim Sotto Mayor

Rua do Vizo

Rua da Fonte

Rua Bartolomeu Dias

Rua Afonso de Albuquerque

Rua Vasco da Gama

Travessa do Morim

Av. Saraiva de Carvalho

Rua Violinda Medina e Silva (junto ao ATL Fernão Mendes Pinto )Rua Dr. Luiz Carrisso

Rua Alexandre Herculano

Largo do Coliseu

Avenida Dr Francisco Lopes Guimarães

Ladeira do Monte (junto ao Tulipan)

Rua Dr. José Luis Mendes Pinheiro e Rua José Silva Ribeiro

Rua do Pinhal

Rua Gonçalo Velho ( Junto ao cemitério Setentrional)

Pátio Santo António

Rua do Matadouro

Rua Dr. José Francisco Nico

Rua António Pestana Rato

Rua da Paz ( Cemitério Oriental )

Avenida Engenheiro Fernando Munõz de Oliveira