O Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz apresenta hoje, pelas 21h30, no Jardim Interior, mais uma sessão de contos Drink & Tell – Tintim por Tchim-Tchim, desta vez com a contadora Cristina Taquelim.

O preço dos bilhetes é de 5,00€ por pessoa e os mesmos estão à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.