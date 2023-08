Tinha liamba escondida

Na zona do Bairro Novo, no decorrer de um patrulhamento recente, foi detido um homem de 20 anos por tráfico de estupefacientes.

Segundo a PSP, “o suspeito tinha na sua posse 28 saquetas com um produto que se apurou ser liamba, num total de 74 doses individuais e a quantia de 153 euros. Posteriormente, foi efectuada uma busca à sua residência e foram encontradas 227 bolsas herméticas, que continham o mesmo produto, num total de 872 doses individuais”.

O detido foi presente a autoridade judicial competente e “foram-lhe aplicadas as seguintes medidas de coacção: Termo de Identidade e Residência, obrigação de se apresentar todas as terças, quintas e sábados na Polícia da área da sua residência, até às 12 horas, proibição de se deslocar e frequentar locais conotados com o tráfico de produtos estupefacientes e proibição de contactar pessoas referenciadas com o crime em apreço”, refere a Polícia em comunicado.