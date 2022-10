Tim Bernardes apresenta o seu mais recente álbum no CAE

No próximo sábado, dia 22 de Outubro, o Centro de Artes e Espectáculos (CAE) apresenta um concerto com o compositor e artista musical brasileiro Tim Bernardes, na apresentação do seu mais recente álbum “Mil Coisas Invisíveis”.

O CAE refere em nota descritiva que Tim Bernardes é um “nome que chama a atenção desde a sua estreia com o grupo O Terno”, consolidando-se como “um dos principais compositores do Brasil ao lançar o seu primeiro disco a solo, “Recomeçar” (2017), indicado ao Grammy Latino”.

O espectáculo será recebido no Grande Auditório daquele espaço cultural, com o preço dos bilhetes a 25 euros (1ª Plateia) e 20 euros (2ª Plateia) por pessoa.