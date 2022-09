Tiago Bettencourt apresenta espectáculo com Orquestra Clássica do Centro

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai dinamizar um concerto, dia 1 de Outubro, do músico Tiago Bettencourt com a Orquestra Clássica do Centro.

O espectáculo, no Dia Mundial da Música, irá juntar a Orquestra Clássica do Centro a um “dos mais conceituados artistas portugueses da actualidade”, realçou o CAE.

Em conjunto, irão interpretar temas como “Maria”, “Dança” ou “Caminho de Volta”, num espectáculo com orquestrações de Pedro Carvalho e direcção do maestro Diogo Costa.

Os bilhetes custam entre 12,5 e 15 euros.