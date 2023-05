The Navigator Company é 2.ª empresa industrial mais atractiva para trabalhar em Portugal

Pelo terceiro ano consecutivo, a The Navigator Company posicionou-se no top 20 dos prémios “Randstad Employer Brand Research 2023”, assegurando a 11.ª posição no ranking e verificando-se como a 2.ª empresa industrial mais atractiva para trabalhar em Portugal.

O “Randstad Employer Brand Research” analisa as percepções relativamente ao mercado de trabalho e aos 150 maiores empregadores em Portugal e revela, anualmente, as empresas e sectores mais atractivos para trabalhar no país, assim como os factores determinantes numa decisão de emprego.

A empresa refere a preocupação com os seus cerca de 3.450 colaboradores, através da promoção de um conjunto de políticas e de atribuição de recompensas, que representaram, na última década, mais de 110 milhões de euros em prémios.