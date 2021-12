Testes em Quiaios

A freguesia de Quiaios vai disponibilizar, nos dias 30 e 31 de Dezembro, um ponto de testagem gratuito exclusivamente para residentes. O referido ponto funcionará, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h00, nas instalações do antigo lavadouro no Jardim Paroquial, mediante pré-agendamento obrigatório.

“Os Testes Rápidos de Antigénio (TRAg), condicionados ao stock existente, serão realizados por profissionais de saúde, respeitando todos os protocolos de segurança”, afirma Ricardo Santos, presidente daquela autarquia do concelho figueirense.

O agendamento é obrigatório e deverá ser feito através do 966 662 843 (entre as 9h e as 21horas).