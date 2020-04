Tempo de Páscoa diferente

Buarcos, com largas tradições religiosas na Quaresma, suspendeu as cerimónias habituais como as procissões da Semana Santa, mas mantém vivo o espírito da Páscoa.

Hoje, Domingo de Ramos, vai ocorrer a Eucaristia na Igreja de S. Pedro.

A Semana Santa terá lugar online, com a transmissão directa das celebrações pela página do Facebook da Paróquia de Buarcos e posteriormente disponíveis no Youtube.

Como manda a tradição, haverá Eucaristia pelas 19h dos dias 6, 7 e 8 de Abril. As celebrações vão continuar a ser emitidas até ao Domingo de Páscoa (dia 12), que terminará com uma última Eucaristia pelas 11h30.