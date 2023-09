Teatro percorre freguesias da Figueira da Foz até Dezembro

A Câmara da Figueira da Foz vai desenvolver a partir de domingo a iniciativa “Personagens à Solta”, com peças de teatro por toda as freguesias do concelho, que se prolonga até Dezembro.

“Desta forma, o município descentraliza os espectáculos teatrais da cidade, promove a divulgação da riqueza e da abrangência dos distintos grupos teatrais que, não actuando na sua freguesia, se deslocam a outra, mostrando a própria arte de saber fazer teatro”, revelou o município.

Integram esta acção 11 grupos de teatro da Figueira da Foz – Grupo Cénico da Sociedade Boa União Alhadense, Escola de Artes do CAE, Quiaios Clube, Casa do Povo de Alqueidão, Grupo de Teatro Amador As Personagens, Páteo das Galinhas, Associação Viver em Alegria, Sociedade de Instrução Tavaredense, Sociedade Filarmónica Paionense, Mulheres de Tavarede e Grupo Musical Carritense, que percorrem várias coletividades e associações do concelho.

O município salientou que, “ao longo do tempo, o teatro assumiu um grande pendor cultural, com forte cunho filosófico, capaz de estimular o pensamento crítico de actores e de quem assiste à performance e desempenho dos artistas amadores, em cada um dos espectáculos”.

A iniciativa “Personagens à Solta” insere-se no projecto Fora de Portas, cujo objectivo é dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas associações/coletividades do concelho da Figueira da Foz, que se assumem como polos de desenvolvimento cultural e recreativo das comunidades.