A Etcetera Associação Artística vai apresentar a peça de teatro “A Farsa de Inês Pereira” no Grande Auditório do Centro de Artes e Espectáculos, pelas 11 horas do dia 6 de Fevereiro, numa sessão dirigida aos alunos do 11.º ano da comunidade escolar do concelho.

Segundo a associação cultural, a peça “pretende ser um apoio ao estudo da obra”, conseguindo também por este meio “dar ao espectador a capacidade de imaginar e viver a época”.

A entrada é gratuita, contudo sujeita a inscrição prévia.