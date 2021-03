Ao longo de um dia ensolarado na Figueira, com o salpicar das ondas a baterem nos muros, alguns figueirenses saíram de casa para apanhar ar e aproveitar um dia com o céu pouco enublado, antes da chuva que virá nos próximos dias.

Apesar de já se estar a falar em possível e futuro desconfinamento, a Figueira e os figueirenses continuam a cumprir as normas de segurança com uso de máscara e em concordância com as regras impostas pela Direcção-Geral de Sáude.