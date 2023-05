A Câmara Municipal da Figueira da Foz divulgou a informação de que no dia da Superespecial de Rally (dia 12 de Maio), haverá animação musical no Meeting Point (Praceta Ledesma Criado) com actuações a partir das 22 horas.

O espectáculo arranca com a Banda Fax (22 horas), seguido por DJ Banana (23h15) e, mais tarde, DJ Peter Tha Zouk, pela meia-noite.

O evento terá entrada gratuita.