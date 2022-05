A equipa sub-16 (juvenis) do Ginásio Clube Figueirense derrotou o Olivais duas vezes para conseguir avançar para a Final da Zona Norte da Taça Nacional, esperando agora o vencedor do confronto entre o Beira Mar de Aveiro e o Académico do Porto, para se enfrentarem na Final desta eliminatória.

No dia 28 de Maio será disputado o jogo entre os dois vencedores das respectivas eliminatórias da Zona Norte e Zona Sul, para a Fase Final da Taça Nacional.