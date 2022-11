Sporting Figueirense vence Guimarães em casa

As sub18 do Sporting Clube Figueirense (SCF) venceram (69-36) o Guimarães, num jogo a contar para a 1.ª fase do Campeonato de Basquetebol do Centro, disputado ontem à noite, no pavilhão da Escola Secundária Cristina torres.

A equipa da casa esteve sempre à frente da equipa visitante no marcador. No primeiro período, conseguiram uma vantagem de 14 pontos, o marcador mostrava 24-10. Já no segundo sofreram apenas sete pontos, indo para o intervalo com uma diferença de 26 pontos (43-17).

Na segunda parte do encontro, a equipa figueirense conteve-se na marcação de pontos, tendo terminado o terceiro período da partida com 56 pontos, face aos 30 pontos da formação de Viseu. O encontro terminou com 33 pontos a separar as equipas (69-36).

As sub18 do SCF voltam a pisar as quatro linhas no Pavilhão Municipal de Tondela para enfrentar o clube local, no dia 19 de Novembro.