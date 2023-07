Sindicato acredita que o Casino da Figueira da Foz não suspenderá actividade

O Sindicato da Hotelaria do Centro congratulou-se hoje com a possibilidade de as negociações da concessionária do Casino da Figueira da Foz com o Estado impedirem o encerramento temporário da empresa até Janeiro de 2025.

“Ficámos satisfeitos porque a Sociedade Figueira Praia (SFP) nos garante que não vai haver encerramento do casino no próximo ano e meio”, disse à agência Lusa António Baião, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Restauração, Turismo e Similares do Centro, no final de uma reunião com o conselho de administração da concessionária, cujas salas de jogo e máquinas empregam cerca de 80 pessoas.

Os trabalhadores, segundo o líder, “estavam preocupados” com uma eventual suspensão da actividade até à nova concessão, que continua nas mãos da SFP, entrar em vigor, a 1 de Janeiro de 2025.

Por outro lado, também as obras previstas para o complexo, no centro da Figueira da Foz, “não deverão afectar o seu funcionamento”, deixando de estarem em causa – acredita António Baião – os salários dos trabalhadores, “que já foram muito prejudicados durante a pandemia” da covid-19.

“A Sociedade Figueira Praia avançou com uma providência cautelar em tribunal, porque não quer pagar os valores [cerca de sete milhões de euros] que o Governo exige” pela concessão, referiu o coordenador do sindicato.

Na sua antevisão, “vai de certeza chegar-se a um acordo”, pois às partes “não interessa que o casino feche”, deixando os 80 trabalhadores sem rendimentos.

Entretanto, hoje, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Restauração, Turismo e Similares do Centro solicitou uma reunião ao Turismo de Portugal, a fim de obter mais informações sobre o processo.

Termina na segunda-feira, o prazo para o Estado contestar a providência cautelar da Sociedade Figueira Praia.