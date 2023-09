No próximo sábado, dia 16 de Outubro, pelas 10h30, o Mercado Municipal Eng.º Silva vai promover um showcooking com o Chef Tiago Jesus, em representação da Escola Profissional da Figueira da Foz (INTEP), que irá ensinar a confeccionar duas receitas com produtos locais: pão de sementes e salicórnia, e arroz (do Baixo Mondego) de bacalhau.