“Showcooking” no Mercado com a chef Mónica Gomes

Neste sábado, pelas 10h30, o Mercado Municipal vai receber o showcooking “Carolino, o arroz da Figueira” com a chef Mónica Gomes do restaurante Olaias do Centro de Artes e Espetáculos, em que o arroz carolino da Figueira da Foz será de novo usado como ingrediente principal.

A chef vai dar a conhecer receitas e dar algumas dicas para minimizar os desperdícios, assim como explorar o conceito de sustentabilidade na cozinha, num evento com entrada livre.

Nota do Município da Figueira da Foz refere que Mónica Gomes, depois de ter passado pela área do desporto, ingressou no projeto do restaurante Olaias que, recentemente, entrou para a lista exclusiva Bib Gourmand, do novo Guia Michelin, que distingue os restaurantes com a melhor relação qualidade-preço do país.