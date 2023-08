O cruzeiro SH Diana voltou ontem a atracar no porto da Figueira da Foz, depois da escala anteriormente realizada na cidade em Abril, trazendo desta vez consigo 120 passageiros e 75 tripulantes.

O Swan Hellenic Diana, com bandeira do Panamá, é um navio com 410 pés de comprimento (125 metros) e 75 pés de largura (23 metros) e foi registado em Malta. A velocidade de cruzeiro fixa-se nos 14, 5 nós e, com a sua construção, passa ser o maior navio da frota daquela empresa.