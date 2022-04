Sevilla Flamenco Company apresenta espectáculo no CAE

O Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz apresenta, sábado, 16 de Abril, pelas 21h30, no Grande Auditório, um espectáculo com Sevilla Flamenco Company, onde vão ser celebradas a cultura e as tradições desta música e dança tão características das raízes espanholas.

Este espectáculo inclui todas as danças espanholas desde o Flamenco, a Dança Histórica, Folk e Fusão de Flamenco.

O preço dos bilhetes é de cinco euros por pessoa e os mesmos estão à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.