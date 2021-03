Sete fontes em Maiorca alavancam criação de rota turística

Sete fontes já foram recuperadas na freguesia de Maiorca que vão alavancar a criação de uma rota turística no âmbito do Orçamento Participativo do concelho.

A inauguração do projecto da Rota das Fontes da Freguesia de Maiorca decorreu hoje à tarde, na Fonte das Sete Bicas, a propósito do Dia Mundial da Água.

O percurso da Rota das Fontes é constituído por um total de 5,5 quilómetros e é constituído por sete fontes, dois pontos de interesse e ainda 11 placas identificativas feitas por António Varela, artesão e mentor do projeto vencedor.

“A ideia resultou do conhecimento que tenho sobre as serras e comecei a perceber que a maior parte delas estavam em ruínas. Por isso, queria dar uma solução para essas fontes”, referiu hoje à tarde António Varela.

Carlos Monteiro, presidente da Câmara da Figueira da Foz, referiu ser um caso em que “santos da casa fizeram milagres, as fontes estavam abandonadas, não eram usadas e em boa hora a câmara lançou o orçamento participativo para envolver todos nas decisões do concelho”.

No discurso, o presidente referiu que a Freguesia de Maiorca podia continuar a contar com o apoio do município “para valorizar ainda mais esta rota, porque hoje em tempos de pandemia são fundamentais para quem vive em Maiorca e em termos turísticos”.

A iniciativa contou com um investimento 49 mil euros.