Sete distritos sob aviso vermelho devido à agitação marítima

Sete distritos do continente estão hoje sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê idênticos avisos a partir de sábado.

Coimbra é um dos distritos em alerta, com especial atenção para a Figueira da Foz, que tem a barra fechada a toda a navegação, prevendo-se ondas de noroeste com altura significativa 7 a 8 metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros. O aviso vermelho volta a ser activado entre as 18 horas de sábado e as 12 horas de domingo, prevendo-se ondas de noroeste com 7 a 9 metros, podendo atingir altura máxima de 15/16 metros.

Depois dos efeitos da depressão Ciarán, com vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação, o IPMA informou na quinta-feira que uma superfície frontal fria, associada à depressão Domingos, deslocando-se do Atlântico para leste, deverá afectar o continente, com chuva forte e persistente no sábado, no Norte e Centro, em especial no litoral e regiões montanhosas, vento forte e agitação marítima.