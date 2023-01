Sessão de cinema no CAE com “Aftersun” seguido de momento musical

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai realizar uma sessão de cinema com o filme “Aftersun”, de Charlotte Wells, na próxima sexta-feira, dia 3 de Fevereiro, pelas 21h30. Depois do filme, a Orquestra de Jazz da Escola de Artes do CAE vai realizar um concerto no Jardim Interior, pelas 23 horas.

A peça cinematográfica foi galardoada com vários prémios, entre os quais sete British Independent Film Awards, Grande Prémio e Prémio da Crítica do Deauville Film Festival e, mais recentemente, nomeação para Melhor Actor Principal nos Óscares 2023 (Paul Mescal).

Os bilhetes para o filme estão disponíveis na bilheteria do CAE e na Ticketline a quatro euros por pessoa. O evento musical terá entrada livre.