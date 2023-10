Sessão de cinema “Falcon Lake”, de Charlotte Le Bon, na sexta-feira

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai exibir esta sexta-feira, pelas 21h30, uma sessão de cinema com o filme “Falcon Lake”, da realizadora e actriz canadiana Charlotte Le Bon.

Este drama conta a história de uma amizade improvável entre Bastien e Chloé, dois jovens que foram passar as férias de verão com as suas famílias numa cabana à beira de um lago no Quebeque, assombrada por uma fantasmagórica lenda, que vai provocar um “turbulento despertar para a dor e felicidade da maioridade para o jovem Bastien”, adiciona a sinopse da obra.

O preço dos bilhetes é de quatro euros por pessoa, à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.