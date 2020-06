Serra da Boa Viagem com Sistema Integrado de Video-vigilância em 2021

O presidente da Câmara Municipal, Carlos Monteiro, deu nota na reunião da passada segunda-feira, que as Comunidades Inter-municipais de Viseu Dão Lafões e a CIM Região de Coimbra lançaram um procedimento de contratação pública internacional para a aquisição de um sistema integrado de video-vigilância para a prevenção de incêndios florestais para os seus territórios.

Carlos Monteiro referiu que o sistema, que se prevê entrar em funcionamento em 2021, será implementado na Serra da Boa Viagem e irá permitir vigilância diária, com uma zona de alcance até cinco quilómetros com infravermelhos. O edil salientou que esta “é uma mais uma ferramenta que vem reforçar toda a estrutura de vigilância e prevenção de incêndios, e que as torres de vigia se irão manter.”