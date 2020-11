Em declarações exclusivas a’ O Figueirense, José Faria, delegado de saúde da Figueira da Foz, faz um apelo que que sejam rigorosamente cumpridas as regras da DGS no que concerne à prevenção do contágio por Covid-19.

“Os casos estão a aumentar e já há uma dispersão do vírus na comunidade”, afirma.