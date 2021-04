Saúde pública da Figueira apela a cuidados

José Faria, delegado de saúde da Figueira da Foz, em declarações exclusivas a’ O Figueirense, apela para os cuidados já conhecidos no que respeita à transmissão da Covid-19.

“É fundamental para que a Figueira possa desconfinar. É um esforço final até a vacinação ganhar espaço”, frisou.

Por outro lado, José Luís Biscaia, médico responsável pela vacinação no Baixo Mondego, refere que os professores, com excepções que estão a ser resolvidas, já estão vacinados e que no início desta semana foram vacinados os doentes acamados”.

Está agora a decorrer a segunda fase da vacinação.