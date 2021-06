São João na Figueira da Foz com programação diversificada

As celebrações do São João na Figueira da Foz, até dia 30 de Junho, incluem uma programação diversificada com 70 acções de rua, além de outros eventos culturais e desportivos, anunciou hoje o presidente da Câmara.

Condicionadas pelo segundo ano consecutivo pela pandemia da covid-19, as festas sanjoaninas realizam-se de “forma descentralizada” e um pouco por todo o concelho, disse à agência Lusa Carlos Monteiro.

O programa, sublinhou, está focado no “pressuposto da segurança” e compreende “acções itinerantes durante todo o mês”, sempre com a preocupação de “evitar aglomerações”.

Ao mesmo tempo, a Câmara da Figueira da Foz, pretende “manter vivas as tradições” locais do São João, o santo popular que dá o mote ao feriado municipal, no dia 24.

“Melhorámos o modelo do ano passado, apostando num programa muito diversificado em todo o concelho, o qual também permite que as pessoas mantenham o distanciamento”, afirmou Carlos Monteiro, que interveio na apresentação das iniciativas, na Esplanada António da Silva Guimarães.

Realçou, por outro lado, que “praticamente todos os clubes e colectividades do concelho participam nesta animação”, com diferentes contributos.

Num documento enviado à agência Lusa, a Câmara Municipal informa que a programação inclui realizações diversas no Centro de Artes e Espectáculos (CAE), bem como “animação junto dos agentes económicos”, naquela cidade balnear, sede do concelho, e nas várias freguesias.

“As (mini) marchas e animação itinerantes, e o programa Viva as Freguesias são os grandes destaques deste ano”, adianta.

As primeiras contam com o trabalho de “colectividades, filarmónicas e gaiteiros a animar várias artérias da freguesia de Buarcos e São Julião”, na área urbana, enquanto a segunda inclui actividades que visam “levar o público à descoberta do património e das tradições das freguesias”.

“A aposta na animação itinerante permite (…) realizar mais iniciativas e prolongá-las no tempo, como incentivo à retoma da dinâmica da economia do concelho”, explica a Câmara.

De 18 a 27 de Junho, decorrerão a Feira de São João, na avenida de Espanha, um espectáculo pirotécnico, no dia 23, “com seis pontos de lançamento instalados no contorno” da costa, o Festival das Caldeiradas, as serenatas Aquém e Além Mondego, a sessão solene do feriado local, a abertura da Quinta das Olaias ao público e a inauguração do Quartel da Imagem.

No dia 24, a autarquia distingue algumas das “personalidades mais relevantes” da Figueira da Foz, além de prestar homenagem ao anterior presidente da Câmara, João Ataíde, que morreu em 2020, dando o seu nome à praça da zona ribeirinha, “uma das suas obras mais relevantes de requalificação urbana”.

Trata-se de uma área pública “reconhecida pelos grandes eventos que acolhe” e que irá passar a chamar-se Praça João Ataíde.

No dia 28 de Maio, foram ligadas as iluminações decorativas alusivas à quadra festiva, mantendo-se acesas até ao início de Julho.