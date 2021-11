Santana Lopes convida primeiro-ministro a visitar a cidade

O presidente da Câmara da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, contou ter convidado o primeiro-ministro António Costa para visitar o concelho e tomar conhecimento de problemas que urge resolver.

“Queremos que os assuntos se resolvam por quem tem capacidade para decidir”, disse Santana Lopes, no período antes da ordem do dia da reunião da Câmara Municipal, em que foi aprovado um voto de pesar pela morte de quatro pescadores desportivos ocorrida no sábado na Figueira da Foz.

Uma embarcação de pesca desportiva naufragou na madrugada de sábado à saída da barra da Figueira da Foz, na freguesia de São Pedro, com cinco pessoas a bordo, provocando a morte a quatro dos tripulantes.

O autarca falou dos problemas da erosão da costa marítima, da necessidade de se avançar com o “bypass” para transferência de areias do molhe norte para a zona sul e de se potenciar a operacionalidade do porto comercial, com o alargamento a navios de maior calado.

Santana Lopes não quer que “as coisas aconteçam, o tempo ande e nada se resolva”, pelo que considera “essencial” que o primeiro-ministro “conheça os assuntos da Figueira da Foz”.