Salvo o ocupante da viatura que caiu na Serra da Boa Viagem

Ficou ligeiramente ferido, “mas consciente e orientado”, o único ocupante da viatura ligeira que esta tarde se despistou e caiu numa ravina com um desnível de cerca de 100 metros, na Serra da Boa Viagem.

O alerta foi dado às 14h35 e a operação de resgate durou cerca de duas horas.

Ao local, no miradouro da Bandeira, para socorrer o homem de 36 anos, acorreram ambas as corporações de bombeiros, uma viatura do INEM e a GNR, num total de cerca de 20 operacionais e seis viaturas.

Desconhece-se ainda as circunstâncias do acidente.

Quando os socorros chegaram junto da vítima, “ela estava já no exterior da viatura, acompanhada por dois praticantes de BTT” que estariam eventualmente próximo do local.

Para exames de despiste, a vítima foi conduzida ao Hospital da Figueira. A viatura ficou no local e será rebocada amanhã, dado o aproximar da noite.