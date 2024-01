Ruy de Carvalho apresenta “A ratoeira” no seu aniversário na Figueira da Foz

A peça “Ruy, a história devida”, na qual Ruy de Carvalho conta histórias inéditas da carreira profissional de quase 82 anos, regressa amanhã ao auditório do Taguspark, Porto Salvo, Oeiras, um ano depois de ali ter estreado.

As récitas de “Ruy, a história devida” no Taguspark estão no entanto dependentes da agenda profissional do actor, que a 1 de Março completará 97 anos de idade. O aniversário será assinalado em palco, na Figueira da Foz, a representar “A ratoeira”.

Desde a estreia, “Ruy, a história devida” subiu 73 vezes ao palco, em 30 cidades de Portugal Continental, Madeira e Açores e foi vista por mais de 50.000 espectadores, disse a Yellow Star Company, coprodutora do espectáculo com o actor que, em 1998, deu corpo a “Rei Lear”, de Shakespeare, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.