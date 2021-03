Rotary da Figueira entrega cabazes de alimentos

O projecto do Rotary Club da Figueira, com a duração de 4 meses, permite distribuir 260 cabazes alimentares por agregados familiares do concelho da Figueira da Foz “em situação de grande vulnerabilidade social, por perda súbita de emprego, suspensão de actividade ou falência de negócio”.

Até Junho, aquele clube de serviço fará a entrega de cabazes alimentares, com produtos frescos e essenciais, à Cruz Vermelha (delegação da Figueira), ao Centro Paroquial de S. Martinho /Grupo da Acção Socio-Caritativa de Tavarede, ao Centro de Apoio aos Sem Abrigo – CASA (delegação da Figueira), e ao Grupo Instrução e Sport – GIS, IPSS’s que ficam encarregadas da sua distribuição por famílias carenciadas. “Mensalmente serão apoiados 65 agregados”, frisa nota do clube.

Este projecto do Rotary Club da Figueira da Foz, de oferta de bens alimentares no montante global de 7.800 euros, conta com o patrocínio da Fundação Rotária Portuguesa (1.200 euros) e da empresa de distribuição alimentar Recheio Cash&Carry (1.800 euros em produtos), assim como o apoio da Offsetarte – Artes Gráficas.