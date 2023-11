Rotary Club promove homenagem ao Músico Filarmónico

O Rotary Clube da Figueira da Foz promove todos os anos uma sessão evocativa de uma actividade exercida no concelho com particular expressão e significado para o seu contar histórico e identitário. Este ano, este clube de serviços vai homenagear a actividade do Músico Filarmónico, o que fará simbólica e representativamente na pessoa de António Silvino Fernandes Rocha, o mais idoso músico filarmónico em actividade no concelho.

O evento terá lugar no auditório municipal Madalena Perdigão, amanhã, a partir das 21h30, com entrada livre.

António Silvino, trombonista na Filarmónica da Sociedade Boa União Alhadense, tem 85 anos de idade e é um dos 350 filarmónicos das nove bandas filarmónicas actualmente activas no concelho.