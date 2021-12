“Rostos e Vidas” em exposição no Quartel da Imagem

Até ao final deste mês, o Quartel da Imagem vai dar espaço à exposição fotográfica “Rostos e Vidas”, de Pedro Agostinho Cruz, organizada pelo projecto “Mais Interacções em Movimento E8G” no âmbito da iniciativa “Escolhas de Portas Abertas 2021” (EPA21).

A exposição é composta por sete fotografias que incluem frases alusivas aos direitos à educação, habitação, acesso à saúde entre outros e tem como objectivo sensibilizar toda a comunidade para a importância dos Direitos e Igualdade entre todos.

Marcaram presença na inauguração a Coordenadora do Projecto Mais Interacções

em Movimento E8G, Sónia Ruivo, o Chefe da Divisão de Educação e Assuntos

Sociais, Alexandre Nunes, o fotojornalista Pedro Agostinho Cruz, a Coordenadora

da Zona Norte e Centro do Programa Escolhas, Maria de La Salete Rocha Lemos e o

Procurador da República do Tribunal de Família e menores da Figueira da Foz, José

Mário Nogueira da Costa.