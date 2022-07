RFM Somnii com impacto de 10 ME na economia local em 2019

O RFM Somnii, o ‘sunset’ que a Memories of Tomorrow (MOT) promove anualmente na Figueira da Foz, gerou em 2019 um impacto directo na economia local que ultrapassou os 10 milhões de euros, revelou hoje fonte da organização.

De acordo com o director executivo na empresa MOT, Tiago Castelo Branco, o estudo que encomendaram à Universidade do Minho permitiu determinar aproximadamente o impacto que o evento de três dias teve na economia local, em 2019.

“O estudo revela que os inquiridos admitiam gastar uma média diária de 115,68 euros fora do nosso recinto, em hotelaria, restauração, etc. Como as entradas registadas em 2019 ultrapassaram as 90 mil pessoas, ao longo dos três dias, isso teve um impacto directo de mais de 10 milhões de euros na economia da Figueira da Foz”, sustentou.

Em declarações à agência Lusa, Tiago Castelo Branco destacou que o estudo permitiu ainda perceber que 88% do público é nacional, sendo a Espanha, o Luxemburgo e a Alemanha os três países que levam mais público estrangeiro.

“40% do público admitiu ainda prolongar a estadia na Figueira da Foz, depois de participarem no RFM Somnii”, acrescentou.

Para a edição deste ano, depois de dois anos de interrupção devido à pandemia, o diretor executivo da MOT espera ter “pelo menos o mesmo número de entradas de 2019″.

“A hotelaria já está toda esgotada e só o staff da produção tem reservas de 100 mil euros na hotelaria”, informou.

Com um investimento superior a dois milhões de euros, RFM Somnii arranca na sexta-feira na Praia do Relógio da Figueira da Foz, prolongando-se até domingo.

“Estão envolvidas 517 pessoas na organização do evento, em que privilegiamos a mão de obra e os produtos locais”, referiu.

Para sexta-feira, o ‘sunset’ da Figueira da Foz conta com Alan Walker, Diego Miranda & Mc Katorz, Mandragora live, Miss K8 e Rich & Mendes – RFM Somnii DJs.

Para sábado está previsto Alok, CL, Danny Avilla, Cura. Tropkillaz Live e Rich & Mendes – RFM Somnii DJs.

No último dia, o ‘sunset’ da Figueira da Foz vai contar com Brennan Hart, A7s, Martin Jensen, Morten, Vini Vici e Rich & Mendes – RFM Somnii DJs.

“Como se espera uma vaga de calor para o fim de semana, apelamos ao público para que tenha especial cuidado com a hidratação e devida protecção solar”, concluiu.