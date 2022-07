Neste fim-de-semana, a energia e movimento na cidade alcança novos níveis com o início do festival RFM Somnii, hoje, na Praia do Relógio.

O evento, com duração de três dias (8, 9 e 10 de Julho), foca-se principalmente na música electrónica, diversos artistas nacionais e internacionais e animação na praia ao longo do sunset.