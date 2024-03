O restaurante Olaias do Centro de Artes e Espetáculos foi atribuído com o prémio Bib Gourmand na Gala do Guia Michelin Portugal 2024, realizada no passado dia 27 de Fevereiro no Nau Salgados Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira.

O prémio Bib Gourmand é atribuído a estabelecimentos que refletem a melhor relação qualidade/preço e este ano o Guia Michelin Portugal 2024 apresenta um total de 32 restaurantes Bib Gourmand, sendo o Olaias uma das 8 novidades.