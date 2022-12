Região de Coimbra aprova orçamento superior a 21 milhões de euros para 2023

A Assembleia Municipal da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra aprovou o orçamento para 2023, no montante de cerca de 21 milhões de euros, representando um acréscimo de dois milhões de euros face ao orçamento de 2022.

Num comunicado, a CIM refere que o orçamento e as Grandes Opções do Plano (GOP) foram aprovados, por unanimidade, na terça-feira, no Cineteatro Municipal Messias, na Mealhada.

Em 2023 vão ser desenvolvidas acções destinadas a “pensar as políticas de interacção com o território, reforçando o posicionamento da Região de Coimbra no contexto nacional e internacional, com destaque para vários projectos europeus e nacionais e para a importância da implementação da política intermunicipal de habitação”.

Este orçamento representa as opções da instituição para o próximo ano, designadamente no que respeita à aposta dos “diversos eixos na sustentabilidade” e na aposta na “área ambiental, como região escolhida pela União Europeia para participar na missão para a adaptação às alterações climáticas”, afirma a CIM.

“Este orçamento, em consonância com a visão estratégica da CIM, tem em consideração o equilíbrio financeiro, a sustentabilidade e o desenvolvimento da região, bem como eixos prioritários para o próximo ano”, disse, citado na nota de imprensa, o presidente da CIM da Região de Coimbra, Emílio Torrão.

O orçamento reflecte “todos os projectos em que a CIM Região de Coimbra está envolvida, com recurso a fundos comunitários e outras fontes de financiamento externo”, afirmou Emílio Torrão, referindo-se à aposta contínua nos projectos ligados aos transportes, educação, saúde, património natural e construído, cultura, turismo, gastronomia, protecção civil e inclusão social, enquanto investimentos de âmbito intermunicipal, fomentando parcerias entre agentes regionais e indo ao encontro das políticas públicas.