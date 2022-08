Região de Coimbra admite repor projectos de mobilidade sustentável recusados pelo FEDER

Os projectos Ciclovia do Mondego e Ecopista do Antigo Ramal Ferroviário da Figueira da Foz foram reprovados pelos Programa Operacional Centro 2020 e a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra está a ponderar a apresentação de novas candidaturas.

Os dois projectos da CIM correspondem à intenção de investimentos de 3,5 milhões de euros e quatro milhões de euros, respectivamente, e tinham sido candidatados aos apoios do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Centro 2020.

“Não vamos desistir. Estes projectos estarão sempre em cima da mesa”, disse hoje o secretário executivo da CIM da Região de Coimbra, Jorge Brito, à agência Lusa.

Jorge Brito adiantou que o “chumbo” das candidaturas “está ainda a ser avaliado” pela entidade que as apresentou.

O mesmo responsável admitiu, contudo, que a CIM venha a optar por repor as candidaturas dos projectos no âmbito do Portugal 2030.

Em declarações à Lusa, corroboradas pelo presidente da Comunidade Intermunicipal, Emílio Torrão, que estava presente no momento, Jorge Brito recordou que a Ciclovia do Mondego e a Ecopista do Antigo Ramal Ferroviário da Figueira da Foz são projectos que visam a mobilidade sustentável, integrados na “estratégia de descarbonização” da economia da União Europeia.