A 56.ª edição do Rali de Portugal, quinta prova do campeonato do mundo, arrancou hoje com a disputa das primeiras oito das 19 especiais de classificação previstas para os três dias de prova.

As 90 equipas participantes partiram de Coimbra, passando por Lousã, Góis, Arganil e Mortágua, antes da estreia da super-especial na Figueira da Foz, pelas 19 horas.

Foto: José António Teixeira