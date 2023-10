Quinta do Bill canta com as Filarmónicas Figueirense e Quiaense

O Centro de Artes e Espectáculos apresenta no dia 28 de Outubro, pelas 21h30, no Grande Auditório, um espectáculo com os Quinta do Bill – Sinfónico, que actuarão com a Filarmónica Figueirense e Filarmónica Quiaense.

Com um sólido percurso artístico de mais de 30 anos, os Quinta do Bill reúnem um inigualável acervo de canções que lhes permitiu alcançar um lugar de destaque no panorama musical em Portugal. Os oito álbuns de originais editados justificam a diversidade de uma obra que mistura a emoção das baladas com a energia contagiante da folk e do rock. Conhecidos por actuações arrebatadoras, conquistaram um público que junta diferentes gerações.

Neste formato “Sinfónico”, os Quinta do Bill serão acompanhados em palco pela Sociedade Filarmónica Figueirense e Filarmónica Quiaense, para revisitarem canções intemporais como “Voa (voa)”, “Se Te Amo”, “Menino” ou “Os Filhos da Nação”.

“Novos arranjos originais e novas sonoridades que possibilitam redescobrir o talento das palavras e das melodias da maior banda de folk-rock nacional”, salienta nota do CAE.

O preço dos bilhetes é de 15 euros e estão à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.