Quartel da Imagem é hoje inaugurado

O “Quartel da Imagem”, edifício que dará espaço ao Arquivo Fotográfico e Filmográfico assim como a duas salas de exposição e a um centro de coworking, será hoje inaugurado pelas 11h, obra que culminou da requalificação do antigo Quartel dos Bombeiros Municipais (em frente à Igreja Matriz).

A cerimónia de abertura será acompanhada por uma exposição com a assinatura de mestre António Viana, com o apoio da Cinemateca Portuguesa, numa exibição em duas salas diferentes, sendo que uma será sobre o antigo cinema “Parque Cine” e a outra com fotografias de Manuel de Santos.