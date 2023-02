Publicado guia turístico “Figueira da Foz – A Rainha das Praias de Portugal”

O Município da Figueira da Foz celebrou um contracto com a editora “Foge Comigo!, Lda” para a produção de um guia turístico sobre o concelho, intitulado “Figueira da Foz – A Rainha das Praias de Portugal”, no âmbito de dar a “conhecer as marcas do nosso território, as paisagens, o património natural, imaterial, espaços e locais a visitar”.

No início deste ano foi lançada a versão em português, esperando-se que as edições em espanhol, francês e inglês cheguem ao mercado no segundo trimestre deste ano.

A editora contractada já editou 12 guias de destinos, focados em diversas temáticas e abrangendo um vasto território nacional (continente e ilhas).