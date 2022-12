PSP detém dois homens por tráfico de estupefacientes na Figueira da Foz

Dois homens, de 45 e 50 anos de idade, foram detidos ontem, dia 27 de Dezembro, na Figueira da Foz, pelo crime de tráfico de estupefacientes, tendo na sua posse 1306 doses de heroína e 457 de cocaína.

A detenção ocorreu, às 20h20m, na avenida 12 de Julho, na zona da Gala, e foi efectuada por polícias da Esquadra de Investigação Criminal (EIC) da Divisão Policial da Figueira da Foz, no âmbito de uma operação especial montada na sequência de suspeitas sinalizadas pela polícia da cidade.

No decurso da operação, verificou-se que um dos detidos, conhecido por se dedicar a arrumar carros numa zona turística da Figueira da foz, estava amplamente referenciado pela EIC por se dedicar ao tráfico de estupefacientes, tendo já cumprido pena de prisão e encontrando-se actualmente a cumprir a medida de coacção de obrigação de apresentações diárias no Órgão de Polícia Criminal da área de residência.

Os indivíduos, que negaram possuir qualquer produto ilícito, foram interceptados quando se faziam transportar num automóvel ligeiro de passageiros. Efectuadas buscas no interior da viatura, encontrou-se no porta-bagagens 25 pequenas embalagens de plástico com produto de cor castanha e 21 com produto de cor branca, que, depois de pesados e testados os produtos, se comprovou tratar-se de heroína, equivalente a 1306 doses individuais, e cocaína correspondente a 457 doses individuais.

Além das doses de heroína e cocaína, os polícias apreenderam uma quantia monetária de 3.077 euros e dois telemóveis. Os detidos, que estavam também associados à prática de furtos e roubos, foram presentes à Autoridade Judiciária competente, desconhecendo-se até ao momento as medidas de coacção aplicadas.