PS inaugura exposição sobre 50 anos de atividades

A Comissão Concelhia do PS da Figueira da Foz inaugura sábado uma exposição sobre a actividade desenvolvida pelo partido no concelho, no âmbito das comemorações nacionais dos 50 anos da fundação do partido.

A mostra, que será inaugurada às 10 horas, vai estar patente até 27 de Abril, com diverso material, nomeadamente fotografias de militantes, antigos e actuais, registo de iniciativas, actividades e testemunhos de campanhas eleitorais ao longo dos anos.

A exposição conta ainda com documentação das realizações e intervenções políticas do Partido Socialista no concelho, bem como o arquivo dos regulamentos e das disputas internas.