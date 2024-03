PS ganha no concelho da Figueira

O PS atingiu, no concelho figueirense, 31,26 por cento dos votos expressos, contra 27,67 por cento da AD. O Chega, como terceira força partidária, atinge 18,69 por cento.

Seguem-se o BE (5,37%), IL (3,88%), PCP/PEV (3, 24%), Livre (2,91%) e PAN (1,85%). Outros partidos constantes no ato eleitoral deste domingo ficaram por esta ordem: ADN (0,99%), R.I.R (0,39%), VP (0,25%) e ND (0,22%).

Na Figueira da Foz votaram 63,72 por cento dos eleitores, num total de 34.778 votantes. Inscritos estavam 54.582 cidadãos.

No Círculo Eleitoral de Coimbra, a Aliança Democrática elegeu cinco deputados, o Partido Socialista quatro e o Chega dois.