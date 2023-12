Protecção Civil alerta para chuva e vento para as próximas horas

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) emitiu hoje um aviso à população, para as próximas 24 horas, de chuva forte nas regiões litoral norte e centro, vento, e queda de neve acima dos 1.400 metros de altitude.

O aviso baseou-se nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que refere “precipitação, por vezes forte e persistente, nas regiões do litoral norte e centro em especial no Minho e Douro litoral, progredindo para a região Sul e a possibilidade de formação de gelo e geada no interior norte e centro” do país.

Para a bacia do Mondego, a previsão é de “aumento significativo das afluências a Coimbra, principalmente devido a contribuições de afluentes não controlados”.