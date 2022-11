Proliga na mira dos seniores do Ginásio Figueirense

O Ginásio Clube Figueirense apresentou as equipas de basquetebol para a época de 2022-2023, ao final desta tarde. O evento, que a pandemia travou nos últimos dois anos, acontece desde 2008 no Casino Figueira, patrocinador do clube há mais de duas décadas.

Sendo o basquetebol “uma das modalidades base do Ginásio”, Ana Lúcia Rolo, presidente do clube, destacou o “esforço que tem vindo a ser investido na manutenção da equipa sénior”, orientada por João Mota, e demarcou o principal objectivo para a época já iniciada, “a ascensão à Proliga”.

Dos escalões de formação aos seniores, o desejo do clube é o de “ter as equipas nos maiores palcos nacionais”, afirmou ainda Ana Lúcia Rolo.