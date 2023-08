Produção de Bollywood realizou rodagens na Figueira da Foz

A Figueira da Foz é uma das cidades principais do filme “Jailed”, um drama de acção de Bollywood – a maior indústria de cinema da Índia – da produtora All Aroud The Globe. O Palácio Sotto Mayor, o Hospital Distrital, o Cabo Mondego e a Serra da Boa Viagem foram os locais eleitos para as filmagens no concelho.

A rodagem envolve uma equipa de 80 profissionais, aos quais se juntam vários figurantes figueirenses, que têm a oportunidade de viver uma experiência única. O filme conta a história de um jovem casal de namorados. Ela vem estudar na Universidade de Coimbra, algo corre mal e ela é presa injustamente, o que faz com que o seu amor, que ficou na Índia, venha em seu auxílio para provar a sua inocência.