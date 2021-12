Procura-se jovem actriz

A Alce filmes está a preparar um novo filme da realizadora Teresa Villaverde. As filmagens irão acontecer no próximo verão, na zona centro e neste momento a produção procura uma protagonista.

O filme segue a vida de uma menina entre os 10 e 12 anos de idade, no seu ambiente familiar e no seu dia-a-dia com os vizinhos e amigos. À semelhança de alguns dos seus filmes anteriores, a realizadora pretende procurar a sua protagonista, com ou sem experiência em representação, por diversos pontos do país.

As inscrições para o casting estão abertas e decorrem via e-mail, até ao final do ano.

As interessadas deverão pedir à mãe, pai e/ou encarregado de educação para escrever um e-mail para: casting.alcefilmes@gmail.com, com o nome, idade, local de residência, fotografia. As inscrições estão abertas até ao final do ano e as candidatas pré-seleccionadas serão contactadas para agendar um casting presencial em Fevereiro, na Figueira da Foz.

Este projecto cinematográfico conta com o apoio do Estado Português e do ICA, Instituto de Cinema e Audiovisual de Portugal, bem como da Câmara Municipal da Figueira da Foz.